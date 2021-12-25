Kırmızı Oda’nın yıldızı Deniz Gürzumar’ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Hercai’nin usta oyuncusu...
Kırmızı Oda'nın yıldızı Deniz Gürzumar'ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda Dizisinde Keklik karakterinin kardeşini canlandıran Deniz Gürzumar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Gürzumar'ın annesinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Deniz Gürzumar'ın son olarak Hercai dizisinde rol alan kendisi gibi oyuncu annesi...
25.12.2021 00:02
- Son Güncelleme: 25.12.2021 00:02
Ramo'nun Bücür'ü Deniz Gürzümar, son olarak Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterinin kardeşini canlandırdı.