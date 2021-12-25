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Haberler Magazin Kırmızı Oda’nın yıldızı Deniz Gürzumar’ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Hercai’nin usta oyuncusu...

Kırmızı Oda’nın yıldızı Deniz Gürzumar’ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Hercai’nin usta oyuncusu...

Kırmızı Oda'nın yıldızı Deniz Gürzumar'ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda Dizisinde Keklik karakterinin kardeşini canlandıran Deniz Gürzumar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Gürzumar'ın annesinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Deniz Gürzumar'ın son olarak Hercai dizisinde rol alan kendisi gibi oyuncu annesi...

25.12.2021 00:02 - Son Güncelleme: 25.12.2021 00:02
Kırmızı Oda’nın yıldızı Deniz Gürzumar’ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Hercai’nin usta oyuncusu...

Ramo'nun Bücür'ü Deniz Gürzümar, son olarak Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterinin kardeşini canlandırdı.

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Kırmızı Oda’nın yıldızı Deniz Gürzumar’ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Hercai’nin usta oyuncusu...

Oyunculuğuyla dikkat çeken Deniz Gürzumar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kırmızı Oda’nın yıldızı Deniz Gürzumar’ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Hercai’nin usta oyuncusu...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Gürzumar'ın annesinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kırmızı Oda’nın yıldızı Deniz Gürzumar’ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Hercai’nin usta oyuncusu...

İşte başta Deniz Gürzumar olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...

Kırmızı Oda’nın yıldızı Deniz Gürzumar’ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Hercai’nin usta oyuncusu...

Oktay Kaynarca

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