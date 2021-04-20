RAMAZAN İMSAKİYE
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Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! Demet Özdemir'le de aşk yaşamıştı

Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! Cuma akşamları TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi oyuncu kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil olduğu ortaya çıkan Melisa Aslı Pamuk sosyal medya gündeminde. 30 yaşındaki oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken isimlerinden. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un özel hayatı yakın mercek altında. Hakkında en çok merak edilen ise sevgilisinin kim olduğu. Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! Demet Özdemir'le de aşk yaşamıştı... İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlülerin eşleri ver sevgilileri.

20.04.2021 17:51 - Son Güncelleme: 20.04.2021 17:54
Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! Demet Özdemir'le de aşk yaşamıştı

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Melisa Aslı Pamuk sosyal medya gündeminde. 30 yaşındaki oyuncunun özel hayatı merak ediliyor.

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Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! Demet Özdemir'le de aşk yaşamıştı

Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! İşte başta herkesin merak ettiği oyuncu Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! Demet Özdemir'le de aşk yaşamıştı

MERVE DİZDAR VE EŞİ GÜRHAN ALTUNDAŞAR

Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! Demet Özdemir'le de aşk yaşamıştı
Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! Demet Özdemir'le de aşk yaşamıştı