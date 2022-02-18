Kırmızı Oda’nın Tuna’sı Gülçin Kültür Şahin’in eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...
Kırmızı Oda'nın Tuna'sı Gülçin Kültür Şahin'in eşi bakın kim çıktı! Kadrosunda Binnur Kaya, Ayta Sözeri, Erkan Petekkaya gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde sekreter Tuna'yı canlandıran ünlü oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip "Gülçin Kültür Şahin evli mi?", "Gülçin Kültür Şahin'in eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun sanat camiasından olan eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gülçin Kültür Şahin eşi kimmiş...
18.02.2022 21:21 - Son Güncelleme: 18.02.2022 21:21
Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Tuna karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in hayatı merak konusu olup araştırılmaya başlandı.
Özellikle aşk hayatı araştırılan oyuncu hakkında en çok "Gülçin Kültür Şahin evli mi?", "Gülçin Kültür Şahin'in eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.