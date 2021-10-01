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Haberler Magazin Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın o fotoğrafı gündem oldu! Estetik iddiaları ayyuka çıktı işte yıllar içindeki değişimi...

Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın o fotoğrafı gündem oldu! Estetik iddiaları ayyuka çıktı işte yıllar içindeki değişimi...

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan'ın o fotoğrafı gündem oldu! Çukur dizisinde canlandırdığı Akşın karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran İlayda Alişan, Masumiyet'te sergilediği performansla da dikkat çekmişti. Şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterini canlandıran oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medyada gündem olan fotoğrafı beraberinde estetik iddialarını da getirdi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve çok değiştiğini savundu. Ancak bir kısmı Alişan'ın hiç değişmediğini söyledi. İşte İlayda Alişan'ın sosyal medyayı ikiye bölen o fotoğrafı...

01.10.2021 17:17 - Son Güncelleme: 01.10.2021 17:17
Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın o fotoğrafı gündem oldu! Estetik iddiaları ayyuka çıktı işte yıllar içindeki değişimi...

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, Çukur dizisinde canlandırdığı Akşın karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Alişan, daha sonra rol aldığı Masumiyet dizisiyle de beğeni toplamıştı.

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Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın o fotoğrafı gündem oldu! Estetik iddiaları ayyuka çıktı işte yıllar içindeki değişimi...

Dizinin final yamasının ardından rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açan Alişan, özel hayatıyla da uzun süre adından söz ettirmişti.

Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın o fotoğrafı gündem oldu! Estetik iddiaları ayyuka çıktı işte yıllar içindeki değişimi...

Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakteri ile izleyici karşısına çıkan oyuncu, şimdi ise geçmiş yıllara ait bir fotoğrafla gündeme geldi.

Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın o fotoğrafı gündem oldu! Estetik iddiaları ayyuka çıktı işte yıllar içindeki değişimi...

Ünlü oyuncunun sosyal medyada gündem olan fotoğrafı beraberinde estetik iddialarını da getirdi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve çok değiştiğini savundu. Ancak bir kısmı Alişan'ın hiç değişmediğini söyledi.

Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın o fotoğrafı gündem oldu! Estetik iddiaları ayyuka çıktı işte yıllar içindeki değişimi...

İşte başta İlayda Alişan olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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