Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın o fotoğrafı gündem oldu! Estetik iddiaları ayyuka çıktı işte yıllar içindeki değişimi...

Ünlü oyuncunun sosyal medyada gündem olan fotoğrafı beraberinde estetik iddialarını da getirdi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve çok değiştiğini savundu. Ancak bir kısmı Alişan'ın hiç değişmediğini söyledi.