Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın o fotoğrafı gündem oldu! Estetik iddiaları ayyuka çıktı işte yıllar içindeki değişimi...
Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan'ın o fotoğrafı gündem oldu! Çukur dizisinde canlandırdığı Akşın karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran İlayda Alişan, Masumiyet'te sergilediği performansla da dikkat çekmişti. Şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterini canlandıran oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medyada gündem olan fotoğrafı beraberinde estetik iddialarını da getirdi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve çok değiştiğini savundu. Ancak bir kısmı Alişan'ın hiç değişmediğini söyledi. İşte İlayda Alişan'ın sosyal medyayı ikiye bölen o fotoğrafı...
01.10.2021 17:17
- Son Güncelleme: 01.10.2021 17:17
Ünlü oyuncu İlayda Alişan, Çukur dizisinde canlandırdığı Akşın karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Alişan, daha sonra rol aldığı Masumiyet dizisiyle de beğeni toplamıştı.
Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakteri ile izleyici karşısına çıkan oyuncu, şimdi ise geçmiş yıllara ait bir fotoğrafla gündeme geldi.