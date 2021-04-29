RAMAZAN İMSAKİYE
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Kırmızı Oda'nın Şehrazat'ı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! O isim bir dönem Demet Özdemir'le de...

Kırmızı Oda'nın Şehrazat'ı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! Cuma akşamları TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi oyuncu kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil olduğu ortaya çıkan Melisa Aslı Pamuk sosyal medya gündeminde. 30 yaşındaki oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken isimlerinden. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un özel hayatı yakın mercek altında. Hakkında en çok merak edilen ise sevgilisinin kim olduğu. Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! Demet Özdemir'le de aşk yaşamıştı... İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlülerin eşleri ver sevgilileri.

29.04.2021 14:07 - Son Güncelleme: 29.04.2021 14:07
Kırmızı Oda'nın Şehrazat'ı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! O isim bir dönem Demet Özdemir'le de...

Kırmızı Oda'nın Şehrazat'ı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Melisa Aslı Pamuk sosyal medya gündeminde. 30 yaşındaki oyuncunun özel hayatı merak ediliyor.

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Kırmızı Oda'nın Şehrazat'ı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! O isim bir dönem Demet Özdemir'le de...

Uğur Yücel ve Itır Esen'in ardından Melisa Aslı Pamuk da Kırmızı Oda dizisine katıldı. Melisa Aslı Pamuk, Şehrazat rolüyle TV8'in ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisine dahil oldu.

Kırmızı Oda'nın Şehrazat'ı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! O isim bir dönem Demet Özdemir'le de...

Özel hayatı merak edilen oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler şaşırdı. O isim bir dönem Demet Özdemir'le de anılmıştı... Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! İşte başta herkesin merak ettiği oyuncu Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Kırmızı Oda'nın Şehrazat'ı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! O isim bir dönem Demet Özdemir'le de...

BÜLENT POLAT

Bülent Polat öğretmen Duygu Şenoğlu ile evli.

Kırmızı Oda'nın Şehrazat'ı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! O isim bir dönem Demet Özdemir'le de...

"HAYATIMIN KADINIYLA EVLENDİM"

Bülent Polat'ın nikah kıyıldıktan sonra çekilen bu görüntüsü çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, nikah sonrası davetlilere şöyle seslendi. "Hepiniz çıkıp göbek atın, kurtlarınızı dökün. Çünkü ben hayatımın kadınıyla evlendim." demişti.