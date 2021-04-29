Kırmızı Oda'nın Şehrazat'ı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! O isim bir dönem Demet Özdemir'le de...

Kırmızı Oda'nın Şehrazat'ı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! Cuma akşamları TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi oyuncu kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil olduğu ortaya çıkan Melisa Aslı Pamuk sosyal medya gündeminde. 30 yaşındaki oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken isimlerinden. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un özel hayatı yakın mercek altında. Hakkında en çok merak edilen ise sevgilisinin kim olduğu. Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! Demet Özdemir'le de aşk yaşamıştı... İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlülerin eşleri ver sevgilileri.

29.04.2021 14:07 - Son Güncelleme: 29.04.2021 14:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





