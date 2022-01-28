Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya’nın gözünden sakındığı eşine bakın! Oyuncunun ‘Ömürlük dostum’ dediği eşini gören hayran kaldı

Öte yandan Erkan Petekkaya'nın bir paylaşımında eşi için kullandığı şu romantik sözler dikkat çekti: "Tam 18 yılı birlikte devirdik. Benim canım aşkım iyi ki seninle hayatımı paylaşıyorum. Sağ ol, var ol. Sen olmasan ben ölmüştüm, benim güzeller güzeli ömürlük dostum"