Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya’nın gözünden sakındığı eşine bakın! Oyuncunun ‘Ömürlük dostum’ dediği eşini gören hayran kaldı
Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisine delikanlı Sadi karakteriyle geri dönen Erkan Petekkaya'nın hayatı merak konusu oldu. Aslen Diyarbakırlı olan ancak Elazığ'da dünyaya gelen 51 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Erkan Petekkaya'nın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun, 2003 yılında nikah masasına oturduğu eşini görenler ise hayran kaldı. Öte yandan Erkan Petekkaya'nın bir paylaşımında eşi için 'Ömürlük dostum' ifadelerini kullanması dikkat çekti. İşte Erkan Petekkaya'nın güzeller güzeli eşi...
28.01.2022 19:22
- Son Güncelleme: 28.01.2022 19:22
Kırmızı Oda dizisine Sadi karakteriyle geri dönen Erkan Petekkaya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
12 Aralık 1971 yılında dünyaya gelen ve aslen Diyabakırlı olan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek en çok "Erkan Petekkaya'nın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Öte yandan Erkan Petekkaya'nın bir paylaşımında eşi için kullandığı şu romantik sözler dikkat çekti: "Tam 18 yılı birlikte devirdik. Benim canım aşkım iyi ki seninle hayatımı paylaşıyorum. Sağ ol, var ol. Sen olmasan ben ölmüştüm, benim güzeller güzeli ömürlük dostum"