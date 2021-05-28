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Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi bakın kim çıktı! Erkan Petekkaya gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama...

Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta izlediğimiz oyuncu Erkan Petekkaya, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerede oğluyla olan benzerliği gündeme oturan Erkan Petekkaya'nın eşi merak ediliyor. İşte başta Erkan Petekkaya olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

28.05.2021 09:24 - Son Güncelleme: 28.05.2021 09:24
Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi bakın kim çıktı! Erkan Petekkaya gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama...

Karşımıza en son Gel Dese Aşk diziyle çıkan Erkan Petekkaya, uzun bir süreden sonra Kırmızı Oda'ya konuk oldu. Karanlık işler çeviren bir mafya babasını canlandıran Erkan Petekkaya, Sadi karakteriyle kısa sürede özdeşleşti adeta.

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Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi bakın kim çıktı! Erkan Petekkaya gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama...

Geçtiğimiz günlerde oğluyla benzerliği sosyal medyanın gündemin oturan Erkan Petekkaya'nın Kırmızı Oda'ya dahil olmasıyla birlikte herkes eşini merak ediyor. İşte başta Erkan Petekkaya olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi bakın kim çıktı! Erkan Petekkaya gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama...

HATİCE VE SEVGİLİSİ ALİ KEMAL SARI

Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi bakın kim çıktı! Erkan Petekkaya gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama...
Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi bakın kim çıktı! Erkan Petekkaya gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama...