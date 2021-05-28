Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi bakın kim çıktı! Erkan Petekkaya gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama...

Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta izlediğimiz oyuncu Erkan Petekkaya, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerede oğluyla olan benzerliği gündeme oturan Erkan Petekkaya'nın eşi merak ediliyor. İşte başta Erkan Petekkaya olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

28.05.2021 09:24 - Son Güncelleme: 28.05.2021 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





