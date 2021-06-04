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Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yana görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kendisinin aynısı

Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta izlediğimiz oyuncu Erkan Petekkaya'nın, Didem Petekkaya ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano, babasına olan benzerliğiyle hayrete düşürüyor. Babasının aksine gözlerden uzak duran Cem Cano'nun son halini görünce siz de babasına benzetmekten geri durmayacaksınız.

04.06.2021 10:13 - Son Güncelleme: 04.06.2021 10:13
Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yana görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kendisinin aynısı

Karşımıza en son Gel Dese Aşk diziyle çıkan Erkan Petekkaya, uzun bir süreden sonra Kırmızı Oda'ya konuk olacak. Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan Erkan Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlendi.

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Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yana görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kendisinin aynısı

Ünlü çift 2004 yılında oğulları Cem Cano'yu kucaklarına aldı. Didem ve Cem Cano Petekkaya gözlerden uzak durmayı tercih etti. Kırmızı Oda'ya dahil olmasıyla birlikte herkes Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano'yu merak ediyor. Cem Cano şu sıralar babasının küçük bir kopyası gibi. İşte başta Erkan Petekkaya olmak üzere ünlülerin çocukları.

Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yana görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kendisinin aynısı

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Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yana görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kendisinin aynısı

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Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yana görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kendisinin aynısı