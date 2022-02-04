Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yana görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Diziye geri dönen Sadi...

Ünlü çift 2004 yılında oğulları Cem Cano'yu kucaklarına aldı. Didem ve Cem Cano Petekkaya gözlerden uzak durmayı tercih etti. Kırmızı Oda'ya dahil olmasıyla birlikte herkes Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano'yu merak ediyor. Cem Cano şu sıralar babasının küçük bir kopyası gibi. İşte başta Erkan Petekkaya olmak üzere ünlülerin çocukları.