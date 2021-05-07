RAMAZAN İMSAKİYE
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Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş meğer…

Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya memleketiyle şaşırttı! Son olarak Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta başrolü üstlenen ve uzun bir süredir Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Erkan Petekkaya'nın özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun memleketini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın memleketi…

07.05.2021 21:22 - Son Güncelleme: 07.05.2021 21:22
Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş meğer…

Şimdilerde Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Erkan Petekkaya, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuluyor.

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Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş meğer…

Petekkaya hayranları, ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırıyor. Erkan Petekkaya'nın memleketini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Erkan Petekkaya olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş meğer…

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Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş meğer…

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Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş meğer…

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