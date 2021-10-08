Kırmızı Oda’nın Rezzan’ı Nihal Yalçın’ın sevgilisi bakın kim! İlk kez duyanlar şaştı kaldı meğer Zalim İstanbul’un yıldız ismiyle...
Kırmızı Oda'nın Rezzan'ı Nihal Yalçın'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Rezzan karakterini canlandıran Nihal Yalçın'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Nihal Yalçın hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatını merak etti. Güzel oyuncunun sevgilisi de kendisi gibi çok ünlü bir isim çıktı. Zalim İstanbul dizisinin yıldız oyuncusu ile Temmuz ayında görüntülenen Yalçın'ın o fotoğraflarını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Kırmızı Oda'nın Rezzan'ı Nihal Yalçın'ın sevgilisi kim çıktı...
08.10.2021 21:23
- Son Güncelleme: 08.10.2021 21:23
Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Nihal Yalçın'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Güzel oyuncunun sevgilisi de kendisi gibi çok ünlü bir isim çıktı. İşte başta Nihal Yalçın olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...