Kırmızı Oda'nın Nihal'i Esra Ronabar'ın gerçek hayattaki eşi de çok ünlü biri öğrenenler şaştı kaldı! O isim Kenan İmirzalıoğlu'nun...
Kırmızı Oda'nın Nihal'i Esra Ronabar'ın gerçek hayattaki eşi de çok ünlü biri! Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftin oğlu da ilgi odağı oldu. 'Bir İstanbul Masalı', 'Beyaz Gelincik, 'Cennet'in Gözyaşları' gibi birçok diziyle dikkat çeken Esra Ronabar, son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle ekranlarda boy gösterdi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada paylaşımlarıyla da adından söz ettiren oyuncu, 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan o isim ile dünya evine girdi ve çift, 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ı kucağına aldı. Kırmızı Oda'nın Nihal'i Esra Ronabar'ın eşi, Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı Ezel dizisi ile hafızalara kazınan ünlü bir oyuncu.
06.08.2021 10:16
- Son Güncelleme: 06.08.2021 10:19