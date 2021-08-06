Kırmızı Oda’nın Nihal’i Esra Ronabar’ın gerçek hayattaki eşi de çok ünlü biri öğrenenler şaştı kaldı! O isim Kenan İmirzalıoğlu’nun...

Esra Ronabar, son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle ekranlara geldi.2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Barış Falay ile dünya evine giren güzel oyuncu 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ı dünyaya getirerek mutlu evliliğini taçlandırdı.