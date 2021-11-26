Kırmızı Oda’nın Mitra’sıydı! Melisa Aslı Pamuk’un eski halini görenlerin gözleri yuvalarından çıktı! O fotoğraf tartışma çıkardı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!

Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Melisa Aslı Pamuk'un değişimini estetiğe borçlu olduğunu söyledi. Ancak bir kısmı ünlü ismin yaş aldıkça daha da güzelleştiğini savundu.