Kırmızı Oda'nın Mitra'sıydı! Melisa Aslı Pamuk’un eski halini görenlerin gözleri yuvalarından çıktı! O fotoğraf tartışma çıkardı
Melisa Aslı Pamuk'un eski halini görenlerin gözleri yuvalarından çıktı! Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Mitra karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Hayaller ve Hayatlar dizisine dahil olduğu yönündeki haberlerle gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı da Pamuk'un hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Pamuk'un eski fotoğrafını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Melisa Aslı Pamuk'un değişimini estetiğe borçlu olduğunu söyledi. Ancak bir kısmı ünlü ismin yaş aldıkça daha da güzelleştiğini savundu. İşte Melisa Aslı Pamuk'un görenleri şaşkına çeviren ve tartışma yaratan o fotoğrafı...
YENİ PROJESİ BELLİ OLDU
Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Mitra karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Hayaller ve Hayatlar dizisine dahil olduğu yönündeki haberlerle gündem oldu. Pamuk'un Leyla Lydia Tuğutlu'nun hayat vereceği Setenay rolünün yeni sahibi olduğu öğrenildi.
Yeni projesiyle gündem olan Melisa Aslı Pamuk'un hayatını da merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Pamuk'un eski fotoğrafını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!
Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Melisa Aslı Pamuk'un değişimini estetiğe borçlu olduğunu söyledi. Ancak bir kısmı ünlü ismin yaş aldıkça daha da güzelleştiğini savundu.