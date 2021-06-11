Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk'un annesi sosyal medyayı salladı! Melisa Aslı Pamuk'un annesi kızına taş çıkarttı

Kırmızı Oda'nın yeni karakteri Mitra Şerifi'yi Melisa Aslı Pamuk canlandırıyor. Uzun süredir ekranlarda pek görünmeyen 30 yaşındaki güzel yıldız Kırmızı Oda'yla da uzun zamandır süren ekran sessizliğine de noktayı koymuş oldu. İranlı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan Mitra'ya hayat veren Melisa Aslı Pamuk dizide aşk acısı çekiyor. Son olarak Oğuzhan Özyakup ile ayrılığıyla gündeme gelen Melisa Aslı Pamuk'un annesini görenler şaşkınlığını gizleyemeyedi. İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlülerin anneleri.

11.06.2021 12:28 - Son Güncelleme: 11.06.2021 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





