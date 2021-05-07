Kırmızı Oda'nın güzel Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi çıka çıka o futbolcu çıktı! O da hepimizin çok iyi tanıdığı bir isim

Kırmızı Oda'nın yeni karakteri Mitra Şerifi'yi Melisa Aslı Pamuk canlandırıyor. Uzun süredir ekranlarda pek görünmeyen 30 yaşındaki güzel yıldız Kırmızı Oda'yla da uzun zamandır süren ekran sessizliğine de noktayı koymuş oldu. İranlı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan Mitra'ya hayat veren Melisa Aslı Pamuk dizide aşk acısı çekse de gerçek hayatta aşktan yana yüzü gülüyor. Bakın Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi olan Beşiktaşlı ünlü futbolcu kim. İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

07.05.2021 16:35 - Son Güncelleme: 07.05.2021 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





