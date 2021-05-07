RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Kırmızı Oda'nın güzel Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi çıka çıka o futbolcu çıktı! O da hepimizin çok iyi tanıdığı bir isim

Kırmızı Oda'nın yeni karakteri Mitra Şerifi'yi Melisa Aslı Pamuk canlandırıyor. Uzun süredir ekranlarda pek görünmeyen 30 yaşındaki güzel yıldız Kırmızı Oda'yla da uzun zamandır süren ekran sessizliğine de noktayı koymuş oldu. İranlı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan Mitra'ya hayat veren Melisa Aslı Pamuk dizide aşk acısı çekse de gerçek hayatta aşktan yana yüzü gülüyor. Bakın Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi olan Beşiktaşlı ünlü futbolcu kim. İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

07.05.2021 16:35 - Son Güncelleme: 07.05.2021 16:35
Kırmızı Oda'nın güzel Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi çıka çıka o futbolcu çıktı! O da hepimizin çok iyi tanıdığı bir isim

Melisa Aslı Pamuk 14 Nisan 1991 Hollanda Haarlem doğumludur. Türk kökenli olan Melisa Aslı Pamuk Hollanda vatandaşıdır. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kırmızı Oda'nın güzel Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi çıka çıka o futbolcu çıktı! O da hepimizin çok iyi tanıdığı bir isim

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Melisa Aslı Pamuk'un Kırmızı Oda'da aşktan yana yüzü gülmese de gerçek hayatta evliliğe giden bir ilişkisi var. Hem de o ünlü futbolcuyla. İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgililer.

Kırmızı Oda'nın güzel Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi çıka çıka o futbolcu çıktı! O da hepimizin çok iyi tanıdığı bir isim

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

Kırmızı Oda'nın güzel Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi çıka çıka o futbolcu çıktı! O da hepimizin çok iyi tanıdığı bir isim

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

Kırmızı Oda'nın güzel Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi çıka çıka o futbolcu çıktı! O da hepimizin çok iyi tanıdığı bir isim

ÖZGE ÖZDER VE EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ