Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı hakkında bomba gerçek ortaya çıktı! Meğer Binnur Kaya aslında bakın hangi mesleği yapacakmış...
Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı hakkında bomba gerçek ortaya çıktı! Şu sıralar Kırmızı Oda adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İlk olarak 1996 yılında ekranlarda kendine yer bulan Kaynanalar dizisinde yer alan Binnur Kaya Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı. Bunca yıla rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutan Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ının kariyer planında aslında oyunculuk olmadığı ortaya çıktı. Binnur Kaya bakın eskiden hangi mesleği yapmak istiyormuş...
Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı hakkında bomba gerçek ortaya çıktı! Meğer Binnur Kaya aslında bakın hangi mesleği yapacakmış... İşte başta Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya olmak üzere ünlü isimlerin gerçek meslekleri...
19 Nisan 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelen Binnur Kaya, küçük yaşlardan beri denize ve doğaya karşı büyük bir sevgi besliyormuş. Esas bomba şimdi geliyor... Kaya, lise yıllarında Okyanus Bilimci olmayı bile düşünmüş...
Kaya'yı, doğup büyüdüğü Ankara'dan İstanbul'a oyunculuk aşkı değil, deniz aşkı sürüklemiş. Ünlü oyuncu, gençliğinde animatörlük de yapmış.
Şunu da belirtmek isterim; Okyanus Bilimcisi olamamak Binnur Kaya'nın içinde ukde kalmış. Kaya, arkadaş ortamında sık sık espriyle karışık bu durumdan dem vuruyormuş.