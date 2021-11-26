Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı hakkında bomba gerçek ortaya çıktı! Meğer Binnur Kaya aslında bakın hangi mesleği yapacakmış...

Son yılların en çok konuşulan oyuncularının başında hiç şüphesiz Binnur Kaya geliyor. Ekran önündeki inandırıcılığı, duruşu, mütevazılığı, samimiyeti ve örnek yaşantısıyla pek çok kesimin sevgisini kazanmayı başaran Binnur Kaya, meğerse istemeden bu denli popüler bir oyuncu olmuş...