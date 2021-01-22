Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral'ın sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Meriç Aral...
Şu sıralar Kırmızı Oda adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Meriç Aral son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İlk olarak 2012 yılında ekranlarda kendine yer bulan Sultan dizisinde yer alan Meriç Aral, Medcezir, Yüksek Sosyete, Söz gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı. Meriç Aral bunca yıla rağmen özel hayatını gözlerden çok çok uzak tutuyor. Özel yaşamına dair pek çok detay gizli kalan Meriç Aral'ın Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. 32 yaşında oyuncu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği isim ise sevgilisi oldu. Meriç Aral'ın sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu. Bakın kim.
22.01.2021 16:19
- Son Güncelleme: 22.01.2021 16:19