Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın oğluna bakın! Gören şaştı kaldı “Babasının kopyası”

Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta başrolü üstlenen Erkan Petekkaya, şimdilerde Kırmızı Oda ile izleyiciyle buluşuyor. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Erkan Petekkaya, bu kez Didem Petekkaya ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano'yla gündeme geldi.Cem Cano'nun babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti.