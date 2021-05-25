Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın oğluna bakın! Gören şaştı kaldı “Babasının kopyası”
Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın oğluna bakın! Gören şaştı kaldı… Konuk oyuncu olarak katıldığı Kırmızı Oda dizisinde can verdiği Sadi karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, oğlu Cem Cano ile gündeme geldi. Son olarak Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta başrolü üstlenen oyuncunun Didem Petekkaya ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano için "Babasının kopyası" yorumları yapıldı. İşte Erkan Petekkaya'nın sosyal medyaya damga vuran oğlu Cem Cano…
Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta başrolü üstlenen Erkan Petekkaya, şimdilerde Kırmızı Oda ile izleyiciyle buluşuyor. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Erkan Petekkaya, bu kez Didem Petekkaya ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano'yla gündeme geldi.Cem Cano'nun babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti.