Kırmızı Oda’nın Barlas’ı ile Derya’sı hakkında şaşırtan gerçek! Emre Altuğ ve Ayça Bingöl’ün yaş farkı dikkat çekti duyan inanamadı eğer...
Ünlü oyuncu Ayça Bingöl, başrolünde Binnur Kaya'nın rol aldığı Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonuna Derya karakteriyle dahil oldu. Emre Altuğ da dizinin 49. bölümüne Derya'nın eşi Barlas karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Dostlukları yıllar öncesine dayanan Altuğ ile Bingöl'ün uyumu ise seyirciden tam not aldı. Dizi izleyicileri, ekrana gelen yeni bölümle birlikte ikilinin özel hayatını da merak edip araştırmaya başladı. Emre Altuğ ve Ayça Bingöl hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ikilinin arasındaki yaş farkını duyunca ise şoke oldu. İşte Emre Altuğ ile Ayça Bingöl arasındaki yaş farkı...
19.11.2021 23:51
- Son Güncelleme: 19.11.2021 23:51
Başrolünde Binnur Kaya'nın rol aldığı Kırmızı Oda dizisi yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Barlas ile Derya karakterlerini canlandıran Emre Altuğ ve Ayça Bingöl'ün de hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı.