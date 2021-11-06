Kırmızı Oda’nın Barlas’ı Emre Altuğ bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanmadı partneri Ayça Bingöl ile arasındaki fark dikkat çekti
Kırmızı Oda'nın Barlas'ı Emre Altuğ bakın kaç yaşında çıktı! Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Barlas karakteriyle konuk oyuncu olarak dahil olan Emre Altuğ'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Söz konusu dizide okul arkadaşı Ayça Bingöl ile partner olan Altuğ'un özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Emre Altuğ kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemeyerek "Göründüğü gibi değilmiş", "Daha genç gösteriyor" yorumlarında bulundu. Altuğ'un ayça Bingöl ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Emre Altuğ kaç yaşındaymış...
06.11.2021 00:59
- Son Güncelleme: 06.11.2021 00:59
Kırmızı Oda dizisinin ikinci sezonuna Barlas karakteriyle konuk olan Emre Altuğ'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun yaşını öğrenenler, "Göründüğü gibi değilmiş", "Daha genç gösteriyor" yorumlarında bulundu. Öte yandan Altuğ'un ayça Bingöl ile arasındaki fark da dikkat çekti.