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Kırmızı mayosuyla göz kamaştıran Burcu Biricik denizde eşiyle aşka geldi! Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve eşi...

Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Polat, Alya Şahinler, Hivda Zizan Alp gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizinin başrolü Burcu Biricik'in kariyerinin en önemli parçalarından biri olan dizinin ardından Biricik şu sıralar tatilde. Önceki gün eşiyle birlikte deniz keyfinde görüntülenen Biricik, kırmızı mayosuyla göz kamaştırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2023, 09:21 Güncelleme 30 Aralık 2023, 15:13
Kırmızı mayosuyla göz kamaştıran Burcu Biricik denizde eşiyle aşka geldi! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ve eşi... 1

Son olarak "Camdaki Kız" dizisinde rol alan Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift şu sıralar arkadaşlarıyla beraber tatilde.

Kırmızı mayosuyla göz kamaştıran Burcu Biricik denizde eşiyle aşka geldi! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ve eşi... 2

Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'le çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor.

Kırmızı mayosuyla göz kamaştıran Burcu Biricik denizde eşiyle aşka geldi! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ve eşi... 3

SOLUĞU EŞİNİN YANINDA ALDI

Biricik'in, kırmızı mayosuyla kendisini serin sulara bırakmasının ardından Emre Yetkin de soluğu eşinin yanında aldı.

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