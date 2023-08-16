Kırmızı mayosuyla göz kamaştıran Burcu Biricik denizde eşiyle aşka geldi! Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve eşi...

Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Polat, Alya Şahinler, Hivda Zizan Alp gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizinin başrolü Burcu Biricik'in kariyerinin en önemli parçalarından biri olan dizinin ardından Biricik şu sıralar tatilde. Önceki gün eşiyle birlikte deniz keyfinde görüntülenen Biricik, kırmızı mayosuyla göz kamaştırdı.
Son olarak "Camdaki Kız" dizisinde rol alan Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti.
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift şu sıralar arkadaşlarıyla beraber tatilde.
Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'le çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor.
SOLUĞU EŞİNİN YANINDA ALDI
Biricik'in, kırmızı mayosuyla kendisini serin sulara bırakmasının ardından Emre Yetkin de soluğu eşinin yanında aldı.