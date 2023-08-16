Kırmızı mayosuyla göz kamaştıran Burcu Biricik denizde eşiyle aşka geldi! Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve eşi...

Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Polat, Alya Şahinler, Hivda Zizan Alp gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizinin başrolü Burcu Biricik'in kariyerinin en önemli parçalarından biri olan dizinin ardından Biricik şu sıralar tatilde. Önceki gün eşiyle birlikte deniz keyfinde görüntülenen Biricik, kırmızı mayosuyla göz kamaştırdı.