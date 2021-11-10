Kırık Hayatlar dizisinden kötü haber çekimler durabilir! Hatice İrkin hastanelik oldu! Sette ortalık karıştı apar topar hastaneye kaldırıldı!
Çekimleri İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirilen Kırık Hayatlar dizisinden kötü haber geldi. Teve 2 kanalında yayınlalanan dizide Öykü karakterini canlandıran Hatice İrkin dizi çekimleri sırasında hastanelik oldu. 21 yaşındaki oyuncunun yüz felci geçirdiği öğrenilirken dizi çekimlerine ara verilebileceği belirtildi. Tedaviye başlayan güzel oyuncu ise sağlığı el verdiği sürede sete devam edeceğini açıkladı. İşte haberin detayları...
Ekranların sevilen dizisi Kırık Hayatlar'ın başarılı oyuncusu Hatice İrkin sette yüz felci geçirdi. 21 yaşındaki oyuncu kaçırılma sahnesi ve rüzgar nedeniyle strese girince hastanelik oldu. İzmir'in Urla ilçesindeki yapılan çekimler sırasında yoğun rüzgar esnasında kaçırılma sahnesi çekilirken o esnada strese giren Hatice İrkin aniden fenalaştı. Gözünü hastanede açan genç oyuncunun yüz felci geçirdiği ortaya çıktı.
Kırık Hayatlar dizisinde Öykü karakterine hayat veren İrkin, apar topar hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun yaşadığı problemin, Urla'nın rüzgarı ve stresten kaynaklı bir sorun olduğu öğrenildi.
Yapım ekibi çekimlerine ara verebileceklerini söylese de Hatice İrkin, sağlığı el verdiği sürece sete devam etme kararı aldı.
Kanal D ekranlarında yayına giren Kırık Hayatlar dizisi beklenen izlenme oranını alamayınca teve2'de yayınlanmaya başlamıştı.