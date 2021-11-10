Kırık Hayatlar dizisinden kötü haber çekimler durabilir! Hatice İrkin hastanelik oldu! Sette ortalık karıştı apar topar hastaneye kaldırıldı!

Ekranların sevilen dizisi Kırık Hayatlar'ın başarılı oyuncusu Hatice İrkin sette yüz felci geçirdi. 21 yaşındaki oyuncu kaçırılma sahnesi ve rüzgar nedeniyle strese girince hastanelik oldu. İzmir'in Urla ilçesindeki yapılan çekimler sırasında yoğun rüzgar esnasında kaçırılma sahnesi çekilirken o esnada strese giren Hatice İrkin aniden fenalaştı. Gözünü hastanede açan genç oyuncunun yüz felci geçirdiği ortaya çıktı.