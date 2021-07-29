Kırgın Çiçekler’le parlayan Naz Çağla Irmak’ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! Demir Kadın Neslican'la gündeme gelen Çağla meğer
Kırgın Çiçekler'le parlayan Naz Çağla Irmak'ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! Atv'nin bir dönem reyting rekorları kıran dizisi Kırgın Çiçekler'de Kader karakterini canlandıran ve büyük bir hayran kilesine ulaşan Naz Çağla Irmak, şimdilerde başrolünü üstlendiği Demir Kadın Neslican filmiyle gündemde. Kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalara kazınan Neslican Tay'ın hikayesini anlatan 'Demir Kadın Neslican' için saçlarını kazıtan ve son hali ile magazin gündemine damga vuran oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Irmak hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. Naz Çağla Irmak'ın kendisinden de ünlü olan annesi bakın kim çıktı...
29.07.2021 19:02
- Son Güncelleme: 29.07.2021 19:02
Kırgın Çiçekler'le yıldızı parlayan Naz Çağla Irmak'ın başrolünü üstlendiği Demir Kadın Neslican filmiyle gündeme gelmesinin üzerine özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.