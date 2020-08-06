Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü... Bir oğlu olan Gökçe Akyıldız eşi Mustafa Özyurt ile tek celsede boşandı!
Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile hafızalara kazınan 27 yaşındaki Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile dünyaevine girdi, 2018 yılı mart ayında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bir çocuğu bulunan çiftin sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran Akyıldız'ın boşanma nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi. Kırgın Çiçekler dizisindeki Songül karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu Gökçe Akyıldız'ın oğlu ise tatlılığıyla her daim sosyal medya gündeminde...
Gökçe Akyıldız 2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenmiş ve Kırgın Çiçekler dizisinden ayrıldıktan sonra 2018 yılı mart ayında bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Dizideki Songül karakteri ile hafızalara kazınan Gökçe Akyıldız'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Özyurt ile sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabında eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen Gökçe Akyıldız'ın boşanma nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi.Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan şimdilerde 27 yaşında olan Gökçe Akyıldız'ın Ömer Aslan adında bir de oğlu var.Oğlunun velayetini de alan Gökçe Akyıldız hayatına yeni bir sayfa açtı.