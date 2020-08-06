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Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü... Bir oğlu olan Gökçe Akyıldız eşi Mustafa Özyurt ile tek celsede boşandı!

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile hafızalara kazınan 27 yaşındaki Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile dünyaevine girdi, 2018 yılı mart ayında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bir çocuğu bulunan çiftin sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran Akyıldız'ın boşanma nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi. Kırgın Çiçekler dizisindeki Songül karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu Gökçe Akyıldız'ın oğlu ise tatlılığıyla her daim sosyal medya gündeminde...

06.08.2020 11:59 - Son Güncelleme: 06.08.2020 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





