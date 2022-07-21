Kırgın Çiçekler’in Songül’üydü apar topar boşanmıştı ’ayrılığı sindirdim’ Gökçe Akyıldız’ın ayrıldığı eşi bakın kim

"SİNDİRDİM"

Sette tanıştığı ve üç yıl evli kaldığı oğlu Ömer Aslan'ın babası, ses teknisyeni Mustafa Özyurt'tan 2020'de anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşanan Akyıldız, "Setlere döndüm, Bir ayrılık yaşadım. Bunları sindirdim, kabul ettim ve tekrar mesleğime geri döndüm. 'Tekrar o enerjiyi yakalayabildim' diyebilirim. Bu yüzden çok mutluyum, işimi çok seviyorum." diye konuştu.