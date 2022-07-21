Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü apar topar boşanmıştı 'ayrılığı sindirdim' Gökçe Akyıldız'ın ayrıldığı eşi bakın kim
Kırgın Çiçekler ile parlayan Gökçe Akyıldız tenis kortunda şov yaptı! 2015-2018 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı Songül karakteri ile yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız, oğlu Ömer'in doğumuyla mesleğine ara vermişti. Sonrasında sürpriz bir şekilde eşinden boşanan Gökçe Akyıldız setlere bir döndü pir döndü.
21.07.2022 15:43 - Son Güncelleme: 21.07.2022 15:43
2015-2018 yılları arasında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler' dizisindeki 'Songül' karakteriyle hafızalarda yer eden Gökçe Akyıldız, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda gerçekleşen doğum günü partisine katıldı.
"SİNDİRDİM"
Sette tanıştığı ve üç yıl evli kaldığı oğlu Ömer Aslan'ın babası, ses teknisyeni Mustafa Özyurt'tan 2020'de anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşanan Akyıldız, "Setlere döndüm, Bir ayrılık yaşadım. Bunları sindirdim, kabul ettim ve tekrar mesleğime geri döndüm. 'Tekrar o enerjiyi yakalayabildim' diyebilirim. Bu yüzden çok mutluyum, işimi çok seviyorum." diye konuştu.
Bu açıklama sonrasında Gökçe Akyıldız'ın eski eşinin kim olduğu merak konusu oldu.. İşte başta Gökçe Akyıldız olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.