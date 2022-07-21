Vav TV İzle
Haberler Magazin Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü apar topar boşanmıştı 'ayrılığı sindirdim' Gökçe Akyıldız'ın ayrıldığı eşi bakın kim

Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü apar topar boşanmıştı 'ayrılığı sindirdim' Gökçe Akyıldız'ın ayrıldığı eşi bakın kim

Kırgın Çiçekler ile parlayan Gökçe Akyıldız tenis kortunda şov yaptı! 2015-2018 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı Songül karakteri ile yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız, oğlu Ömer'in doğumuyla mesleğine ara vermişti. Sonrasında sürpriz bir şekilde eşinden boşanan Gökçe Akyıldız setlere bir döndü pir döndü.

21.07.2022 15:43 - Son Güncelleme: 21.07.2022 15:43
Kırgın Çiçekler’in Songül’üydü apar topar boşanmıştı ’ayrılığı sindirdim’ Gökçe Akyıldız’ın ayrıldığı eşi bakın kim

2015-2018 yılları arasında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler' dizisindeki 'Songül' karakteriyle hafızalarda yer eden Gökçe Akyıldız, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda gerçekleşen doğum günü partisine katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kırgın Çiçekler’in Songül’üydü apar topar boşanmıştı ’ayrılığı sindirdim’ Gökçe Akyıldız’ın ayrıldığı eşi bakın kim

Temmuz 2017'de Mustafa Özyurt ile dünyaevine giren ve 2018'de oğlu Ömer Aslan'ı kucağına alan ve 2020'de de boşanan Akyıldız, boşanmasıyla ilgili konuştu.

Kırgın Çiçekler’in Songül’üydü apar topar boşanmıştı ’ayrılığı sindirdim’ Gökçe Akyıldız’ın ayrıldığı eşi bakın kim

"SİNDİRDİM"

Sette tanıştığı ve üç yıl evli kaldığı oğlu Ömer Aslan'ın babası, ses teknisyeni Mustafa Özyurt'tan 2020'de anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşanan Akyıldız, "Setlere döndüm, Bir ayrılık yaşadım. Bunları sindirdim, kabul ettim ve tekrar mesleğime geri döndüm. 'Tekrar o enerjiyi yakalayabildim' diyebilirim. Bu yüzden çok mutluyum, işimi çok seviyorum." diye konuştu.

Kırgın Çiçekler’in Songül’üydü apar topar boşanmıştı ’ayrılığı sindirdim’ Gökçe Akyıldız’ın ayrıldığı eşi bakın kim

Bu açıklama sonrasında Gökçe Akyıldız'ın eski eşinin kim olduğu merak konusu oldu.. İşte başta Gökçe Akyıldız olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

Kırgın Çiçekler’in Songül’üydü apar topar boşanmıştı ’ayrılığı sindirdim’ Gökçe Akyıldız’ın ayrıldığı eşi bakın kim

HANDE YENER - KADİR DOĞULU

SON DAKİKA