Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın yeni mesleği bakın ne oldu: Çok seviyorum, üretelim o zaman dedik...

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki kazancını gayrimenkule yatırmaya karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda bir dondurma firması ile reklam anlaşması yapan Aleyna Tilki bu anlaşmadan 2 milyon lira kazanmıştı. Genç popçu daha önce bir jean firması ile anlaşmasından ise 1.5 milyon lira almıştı.