Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın yeni mesleği bakın ne oldu: Çok seviyorum, üretelim o zaman dedik...
Atv'nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler'de Songül karakterine hayat veren Gökçe Akyıldız ticarete atıldı. Anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalan 26 yaşındaki Akyıldız, oyunculuğa devam edeceğini belirtti. 30 Ekim 1992 yılında Sinop Ayancık'ta dünyaya gelen ve oyunculuk hayatına 2002 yılında başlayan Gökçe Akyıldız Beşiktaş'ta dükkan açtı. İşte Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın ve diğer ünlülerin yatırımları...
21.10.2019 16:16
- Son Güncelleme: 21.10.2019 16:52
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