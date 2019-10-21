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Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın yeni mesleği bakın ne oldu: Çok seviyorum, üretelim o zaman dedik...

Atv'nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler'de Songül karakterine hayat veren Gökçe Akyıldız ticarete atıldı. Anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalan 26 yaşındaki Akyıldız, oyunculuğa devam edeceğini belirtti. 30 Ekim 1992 yılında Sinop Ayancık'ta dünyaya gelen ve oyunculuk hayatına 2002 yılında başlayan Gökçe Akyıldız Beşiktaş'ta dükkan açtı. İşte Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın ve diğer ünlülerin yatırımları...

21.10.2019 16:16 - Son Güncelleme: 21.10.2019 16:52
Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın yeni mesleği bakın ne oldu: Çok seviyorum, üretelim o zaman dedik...

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü ticarete atıldı. 26 yaşındaki başarılı oyuncu, oyunculuk hayatına devam edeceğini belirtirken yeni işi hakkında bakın neler söyledi... İşte ünlülerin kazançlarını yatırdığı alanlar...

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın yeni mesleği bakın ne oldu: Çok seviyorum, üretelim o zaman dedik...

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki kazancını gayrimenkule yatırmaya karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda bir dondurma firması ile reklam anlaşması yapan Aleyna Tilki bu anlaşmadan 2 milyon lira kazanmıştı. Genç popçu daha önce bir jean firması ile anlaşmasından ise 1.5 milyon lira almıştı.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın yeni mesleği bakın ne oldu: Çok seviyorum, üretelim o zaman dedik...

3 MİLYON TL'LİK BOĞAZ MANZARALI EV!

Aleyna Tilki, annesi Havva Özel ve kardeşi Ayça ile oturmak üzere Çengelköy'den 3 milyon TL'ye Boğaz manzaralı bir daire aldı. Evin tapusunu annesinin üzerine yaptı.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın yeni mesleği bakın ne oldu: Çok seviyorum, üretelim o zaman dedik...

Konser başına 70 bin TL kazanan Aleyna Tilki ''Kazancımı annem takip ediyor. Hesabıma harçlık yatırıyor. Kardeşimin harçlığını da ben belirliyorum'' dedi.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın yeni mesleği bakın ne oldu: Çok seviyorum, üretelim o zaman dedik...

Aleyna Tilki (19) beş gün önce verdiği bir konserde kardeşi Ayça'yı (15) sahneye çıkarmış, şarkı söyletmişti. Tarzı ve sesiyle büyük alkış alan Ayça'ya albüm teklifi geldi. Ancak Ayça, kararı ablası ve annesine bıraktı.

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