Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın eşi bakın kimmiş! Düğünü çok konuşulmuştu

ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Kız yurdunda yaşayan kızların hayatlarını anlatan dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri Songül ve onu canlandıran Gökçe Akyıldız olmuştu. Dizinin ardından Gökçe Akyıldız ekranlardan elini eteğini çekti evlenip, anne bile oldu. Peki Gökçe Akyıldız'ın eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Gökçe Akyıldız olmak üzere ünlülerin eşleri.

25.06.2019 12:12 - Son Güncelleme: 25.06.2019 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





