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Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın eşi bakın kimmiş! Düğünü çok konuşulmuştu

ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Kız yurdunda yaşayan kızların hayatlarını anlatan dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri Songül ve onu canlandıran Gökçe Akyıldız olmuştu. Dizinin ardından Gökçe Akyıldız ekranlardan elini eteğini çekti evlenip, anne bile oldu. Peki Gökçe Akyıldız'ın eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Gökçe Akyıldız olmak üzere ünlülerin eşleri.

25.06.2019 12:12 - Son Güncelleme: 25.06.2019 12:20
Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın eşi bakın kimmiş! Düğünü çok konuşulmuştu

Son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile adından söz ettiren Gökçe Akyıldız, 2017 yılında evlenmişti. İşte Gökçe Akyıldız'ın ve diğer ünlü isimlerin eşleri.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın eşi bakın kimmiş! Düğünü çok konuşulmuştu

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın eşi bakın kimmiş! Düğünü çok konuşulmuştu

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın eşi bakın kimmiş! Düğünü çok konuşulmuştu

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın eşi bakın kimmiş! Düğünü çok konuşulmuştu

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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