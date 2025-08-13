PODCAST CANLI YAYIN

Kırgın Çiçekler’in Songül’ü Gökçe Akyıldız yıllar sonra setlere dönüyor! Gönül Dağı dizisine sürpriz transfer

Gönül Dağı, altıncı sezon çekimlerine hazırlanıyor. Köprü Film imzalı ve yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği dizide bu sezon yönetmen koltuğuna Ozan Uzunoğlu oturacak.

Yeni sezonda, Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği "Süleyman" karakterinin üç çocuğu Çetin, Leyla ve Taylan ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Dizide "Çetin Kaya" karakterine Bülent Şakrak hayat verirken, "Leyla Kaya" rolünde ise genç kuşağın beğenilen oyuncularından Gökçe Akyıldız yer alacak.

Akyıldız'ın diziye katılması, sosyal medyada da heyecan yarattı. Henüz "Taylan" karakterini kimin canlandıracağı ise merak konusu.

SEZON AÇILIŞI EYLÜLDE

Gönül Dağı ekibi, altıncı sezonun çekimlerine haftaya başlayacak. Yapım ekibinden sızan bilgilere göre, dizinin yeni bölümleri 13 Eylül Cumartesi günü ekrana gelmeyi hedefliyor.

Böylece, hem kadroya katılan yeni oyuncular hem de hikâyeye eklenecek aile bağları ile dizinin yeni sezonunun çok daha renkli ve heyecan dolu geçmesi bekleniyor.

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

30 Ekim 1992′de Sinop-Ayancık'ta dünyaya geldi. Sultangazi Lisesi'nden mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'na girdi ve buradan mezun oldu. Gökçe Akyıldız oyunculukla küçük yaşlarda tanıştı. İlk olarak reklam filmlerinde oynadı. Ardından 2002 yılında vizyona giren Bir Tutam Baharat adlı sinema filmine boy gösterdi.

Filmografisi

🎬 Sinema

  • 2002 – Bir Tutam Baharat – Saime (Başrol)

  • 2009 – Konak – Selma (Yardımcı oyuncu)

📺 Televizyon

  • 2003 – Büyümüş de Küçülmüş – Gizem (Yardımcı)

  • 2003 – Çınaraltı – Gökçe (Yardımcı)

  • 2004 – Büyük Buluşma – Selcan (Başrol)

  • 2004 – Sahra – Lara (Yardımcı)

  • 2005 – Zeynep – Tülin (Yardımcı)

  • 2005 – Beşinci Boyut – Başak (Başrol)

  • 2006 – Ezo Gelin – Tekgül (Yardımcı)

  • 2007 – Parmaklıklar Ardında – Birsen Mutlu (Yardımcı)

  • 2008 – Gazi – Berçem (Yardımcı)

  • 2008–2011 – Kollama – Nurbanu Yılmaz (Yardımcı)

  • 2011 – Hayat Devam Ediyor – Zozan Fırat (Yardımcı)

  • 2012 – Kötü Yol – Canan (Yardımcı)

  • 2013 – Bizim Okul – Gülbahar (Yardımcı)

  • 2014 – Fatih Harbiye – Aslı (Yardımcı)

  • 2015–2018 – Kırgın Çiçekler – Songül Celen (Başrol)

  • 2021–2022 – Elkızı – Songül Turan (Yardımcı)

  • 2022 – Seni Kalbime Sakladım – Deren Tokgöz (Başrol)

  • 2023–2024 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – Sofya (Yardımcı)

💻 İnternet Dizisi

  • 2023 – Akif – Cemile (Yardımcı)

📢 Reklam

  • 2016 – Lipton – Reklam yüzü

Fotoğraflar: Instagram