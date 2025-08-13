Kırgın Çiçekler’in Songül’ü Gökçe Akyıldız yıllar sonra setlere dönüyor! Gönül Dağı dizisine sürpriz transfer

-
2003 – Büyümüş de Küçülmüş – Gizem (Yardımcı)
2003 – Çınaraltı – Gökçe (Yardımcı)
2004 – Büyük Buluşma – Selcan (Başrol)
2004 – Sahra – Lara (Yardımcı)
2005 – Zeynep – Tülin (Yardımcı)
2005 – Beşinci Boyut – Başak (Başrol)
2006 – Ezo Gelin – Tekgül (Yardımcı)
2007 – Parmaklıklar Ardında – Birsen Mutlu (Yardımcı)
2008 – Gazi – Berçem (Yardımcı)
2008–2011 – Kollama – Nurbanu Yılmaz (Yardımcı)
2011 – Hayat Devam Ediyor – Zozan Fırat (Yardımcı)
2012 – Kötü Yol – Canan (Yardımcı)
2013 – Bizim Okul – Gülbahar (Yardımcı)
2014 – Fatih Harbiye – Aslı (Yardımcı)
2015–2018 – Kırgın Çiçekler – Songül Celen (Başrol)
2021–2022 – Elkızı – Songül Turan (Yardımcı)
2022 – Seni Kalbime Sakladım – Deren Tokgöz (Başrol)
2023–2024 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – Sofya (Yardımcı)