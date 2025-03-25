Kırgın Çiçekler’in Songül’ü doğum ve boşanma sonrası kendini baştan yarattı! 32’lik Gökçe Akyıldız’ın 2 adımlı zayıflık sırrı

Bir zamanlar Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı 'Songül' karakteriyle ekranların sevilen yüzü haline gelen Gökçe Akyıldız, yıllar geçse de hem kariyeri hem de özel hayatıyla merak edilmeye devam ediyor. Yaşadığı değişim süreciyle birlikte adeta yeniden doğan güzel oyuncu, 2023 yılında verdiği bir röportajda zayıflık ve güzellik sırlarını tüm samimiyetiyle paylaştı.

🥗 "SABAH KAHVALTISI ŞART, AKŞAM 19.00'DAN SONRA YOKUM" Zayıf kalmasının sırrı sadece spor değil tabii ki... Beslenme düzenine de büyük bir özen gösteren oyuncu, günü nasıl geçirdiğini şu sözlerle anlatıyor: "Sabah kahvaltısını asla atlamam. Öğleden sonra genellikle meyve, salata, kuruyemiş gibi sağlıklı seçeneklere yönelirim. Akşam ise saat 19.00'dan sonra hiçbir şey yememeye dikkat ediyorum. Metabolizmam hızlı ama bu durumu suistimal etmiyorum."

"Kilo almak ya da vermek benim için çok kolay ama sağlıklı olmadığını bildiğim için bunu bilinçli yapmıyorum. Diyet yapmaktansa dengeli ve düzenli beslenmeyi tercih ediyorum. Kendimi asla aç bırakmam."

🍋 "Ispanağa bayılırım" En sevdiği yiyecekler sorulduğunda sebzeler başrolde… Ancak bir istisnası var: "Tüm sebze yemeklerini severim, özellikle ıspanak favorim. Ama bir de limon var ki… Ona asla karşı koyamıyorum. Limonu her şeye sıkarım, neredeyse çantamda taşıyacağım!"