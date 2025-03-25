Kırgın Çiçekler’in Songül’ü doğum ve boşanma sonrası kendini baştan yarattı! 32’lik Gökçe Akyıldız’ın 2 adımlı zayıflık sırrı

Bir zamanlar Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı 'Songül' karakteriyle ekranların sevilen yüzü haline gelen Gökçe Akyıldız, yıllar geçse de hem kariyeri hem de özel hayatıyla merak edilmeye devam ediyor. Yaşadığı değişim süreciyle birlikte adeta yeniden doğan güzel oyuncu, 2023 yılında verdiği bir röportajda zayıflık ve güzellik sırlarını tüm samimiyetiyle paylaştı.
🥗 "SABAH KAHVALTISI ŞART, AKŞAM 19.00'DAN SONRA YOKUM"
Zayıf kalmasının sırrı sadece spor değil tabii ki... Beslenme düzenine de büyük bir özen gösteren oyuncu, günü nasıl geçirdiğini şu sözlerle anlatıyor:
"Sabah kahvaltısını asla atlamam. Öğleden sonra genellikle meyve, salata, kuruyemiş gibi sağlıklı seçeneklere yönelirim. Akşam ise saat 19.00'dan sonra hiçbir şey yememeye dikkat ediyorum. Metabolizmam hızlı ama bu durumu suistimal etmiyorum."
"Kilo almak ya da vermek benim için çok kolay ama sağlıklı olmadığını bildiğim için bunu bilinçli yapmıyorum. Diyet yapmaktansa dengeli ve düzenli beslenmeyi tercih ediyorum. Kendimi asla aç bırakmam."
En sevdiği yiyecekler sorulduğunda sebzeler başrolde… Ancak bir istisnası var:
"Tüm sebze yemeklerini severim, özellikle ıspanak favorim. Ama bir de limon var ki… Ona asla karşı koyamıyorum. Limonu her şeye sıkarım, neredeyse çantamda taşıyacağım!"
💧 "CİLDİMİN SIRRI: SU VE GÜNEŞ KREMİ"
Her daim duru ve ışıltılı görünen cildinin sırrı da oldukça sade:
"Gün içinde bol bol su içerim, şişem hep yanımdadır. Güneş kremi ise yıllardır alışkanlık. Cildimi gece mutlaka temizler, arındırır ve öyle uyurum. Bunları hayatımın bir parçası haline getirdim."
☕ "KAHVE SAATİM BENİMLE BAŞ BAŞA KALDIĞIM EN DEĞERLİ AN"
Günlük koşturmacanın içinde bile kendine mutlaka vakit ayıran Akyıldız, özellikle kahve saatlerini kutsal kabul ediyor:
"Günün o saatinde kendime dönüyorum. Kahvemi yudumlarken arkama yaslanıyorum, günü değerlendiriyorum. Bir nevi 'kafamı dinlediğim' zaman dilimi oluyor. O anlar hem bana iyi geliyor hem de mental olarak tazelenmemi sağlıyor."
🌬️ NEFES TERAPİSİYLE YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ
Ruhsal dengenin en az fiziksel sağlık kadar önemli olduğunun altını çizen oyuncu, hayatında nefes terapisinin büyük bir yer edindiğini söylüyor:
"Derin düşünen biriyim, bu da zaman zaman yıpratıcı olabiliyor. Nefes terapistiyle çalışmaya başladığımdan beri hem kendimi daha iyi tanıyorum hem de negatif enerjiden arınıyorum. Hayatımı daha kaliteli yaşadığımı net bir şekilde hissediyorum."
🎾 "TENİS VE PİLATES OLMADAN OLMAZ"
Formunu korumasının arkasında düzenli spor alışkanlığı olduğunu söyleyen Gökçe Akyıldız, özellikle tenis ve pilates ile hem ruhunu hem bedenini dinç tuttuğunu belirtiyor:
"Tenis oynadığımda stresim tamamen azalıyor. Pilates ise vücudumu sıkı tutuyor, esnekliğimi artırıyor. Rutinlerimde bu iki spora mutlaka yer vermeye çalışıyorum. İyi ki hayatımda diyorum."
GÖKÇE AKYILDIZ'DAN DUYGUSAL BOŞANMA AÇIKLAMASI: "BUNLARI SİNDİRDİM, KABUL ETTİM"
Temmuz 2017'de ses teknisyeni Mustafa Özyurt ile evlenen ve 2018 yılında oğlu Ömer Aslan'ı dünyaya getiren oyuncu, 2020 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.
Akyıldız 2022 yılında basın mensuplarının boşanma süreciyle ilgili sorularına şu cevabı verdi:
"Benim mesleğim bu. Çok küçük yaşlarda başladım. En son projem çok iyiydi. Sonra çocuğum oldu, ara vermek zorunda kaldım. Bir ayrılık yaşadım. Bunları sindirdim, kabul ettim ve tekrar mesleğime geri döndüm" diyerek duygularını paylaştı.