Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker son haliyle 'aman Allah' dedirtiyor! Nerede o kız nerede bu kız estetik de cabası
Kırgın Çiçekler dizisinde Meral karakterine hayat veren genç oyuncu Aleyna Solaker, Hizmetçiler dizisi ile ekranlara geri döndü. Aleyna Solaker, değişimi ile gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker'in son hali, estetik iddialarını da beraberinde getirdi. Eski halinden oldukça farklı görünen Aleyna Solaker şimdilerde güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. İşte Aleyna Solaker'in son hali ve sizler için derlediğimiz çocuk yıldızların inanılmaz değişimleri...
02.12.2021 09:25
- Son Güncelleme: 02.12.2021 09:26
Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Meral karakteriyle hafızalara kazınan Aleyna Solaker, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapıyor. 24 yaşındaki oyuncunun Instagram'da iki milyona yakın takipçisi var.
Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Meral karakteriyle hafızalara kazınan Aleyna Solaker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.
Şimdi 20'li yaşlarının ortalarında olan güzel oyuncu en son, geçtiğimiz yıl Kanal D'de yayınlanan Hizmetçiler dizisinde 'Çiçek' karakterini canlandırmıştı ancak çok uzun soluklu bir proje olmayan yapım 3 bölüm sürdü.
ESKİ HALİ ÇOK KONUŞULDU
Estetik yaptırdığı iddia edilen Aleyna Solaker'in son paylaşımları da olay yaratan cinsten.