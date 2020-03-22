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Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı salladı! Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti

ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Biran Damla Yılmaz, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında verdiği cesur görüntüler ile dikkat çeken Biran Damla'nın hayatı merak konusu oldu. Genç oyuncunun yaşını ve boyunu öğrenenler ise şoke oldu! Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Biran Damla Yılmaz'ın yaşı, boyu, kilosu ve özel hayatına dair her şey...

22.03.2020 13:32 - Son Güncelleme: 22.03.2020 13:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





