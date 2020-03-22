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Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı salladı! Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti

ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Biran Damla Yılmaz, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında verdiği cesur görüntüler ile dikkat çeken Biran Damla'nın hayatı merak konusu oldu. Genç oyuncunun yaşını ve boyunu öğrenenler ise şoke oldu! Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Biran Damla Yılmaz'ın yaşı, boyu, kilosu ve özel hayatına dair her şey...

22.03.2020 13:32 - Son Güncelleme: 22.03.2020 13:32
Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı salladı! Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti

Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül karakteri ile milyonların sevgisini kazanan Biran Damla Yılmaz'ın 22 yaşında olduğunu öğrenenler şoke oldu. Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken genç oyuncu, doğal güzelliği ile sosyal medya gündeminde!

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Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı salladı! Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

1986 yılında Gebzede Doğmuştur. Yaşamının büyük bir kısmı Pendik'te geçmiştir. Oyunculuk isteğinin daha fazla olduğunu belirten Yılmaz, sektöre sektörüne 14-15 yaşlarında girmiştir.

Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı salladı! Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti

54 kilo ve Yengeç burcu olan Biran Damla Yılmaz'ın boyu kaç cm? İşte en çok merak edilen sorunun cevabı...

Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı salladı! Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti

FAHRİYE EVCEN - 169 CM

Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı salladı! Biran Damla Yılmaz'ın boyu ve kilosu şoke etti

BURAK ÖZÇİVİT - 184 CM

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