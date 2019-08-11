Kimse o olduğuna inanmıyor! O ünlü isim Çöpçüler Kralı'nda oynamış
Oynadığı sinema filmleri, diziler ve tiyatro ile yıllara meydan okuyan Ferdi Akarnur'un Kemal Sunal ile birlikte oynadığı 'Çöpçüler Kralı' filmindeki halini görenler hayrete düştü. Ferdi Akarnur, 27 Ocak 1946 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokulu Fazılkadı İlkokulu'nda okuduktan sonra Namık Kemal Ortaokulu'nu bitirdi. Ardından Sanat Enstitüsü Motor Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro ile ortaokulda tanışan Akarnur ilk rolünü Reşat Nuri Güntekin'in tek perdelik "İSTİKLAL" oyununda aldı. 1966 senesinde Öğretmenler Derneği ile Samsun Oda Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı.
Ferdi Akarnur kimdir?
Ferdi Akarnur, 27 Ocak 1946 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokulu Fazılkadı İlkokulu'nda okuduktan sonra Namık Kemal Ortaokulu'nu bitirdi. Ardından Sanat Enstitüsü Motor Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro ile ortaokulda tanışan Akarnur ilk rolünü Reşat Nuri Güntekin'in tek perdelik "İSTİKLAL" oyununda aldı. 1966 senesinde Öğretmenler Derneği ile Samsun Oda Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı.
1966 senesinde Samsun'dan ayrılan Akarnur İstanbul'a gelerek Orhan Erçin Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. Askerlik görevini Sivas'da yaptıktan sonra Ankara Oyuncularına, ardından Lale Oraloğlu tiyatrosu ve 1980 senesinde de Levent Kırca tiyatrosuna katıldı. 1992 senesinde Yasemin Yalçın Tiyatrosu'na katıldı. 2006 senesinde Asuman Dabak'ın kurduğu Tiyatro Komedi'de "Papaz Kaçtı" oyununda rol aldı.
2002 – 2014 yılları arasında Birol Güven yapımcılığında çekilen "Çocuklar Duymasın" adlı dizide başrollerde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ ile beraber rol aldı. 2014 senesinde başrollerde Hande Soral, Serkan Şenalp'ın oynadığı "Birleşen Gönüller" isimli sinema filminde Fikret Hakan ile beraber oynadı. Şimdilerde yeniden yayına başlayan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide rol almaktadır. Ferdi Akarnur iki çocuk babasıdır.