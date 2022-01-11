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Haberler Magazin Kimse daha önce görmemişti! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey'i sonunda ifşa oldu bakın kim çıktı! Meğer Acun Ilıcalı’nın yanında…

Kimse daha önce görmemişti! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey'i sonunda ifşa oldu bakın kim çıktı! Meğer Acun Ilıcalı’nın yanında…

Kimse daha önce görmemişti! 2007-2010 yıllarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın popülerliğini arttıran Var Mısın Yok Musun programda telefonla teklif sunan Hamdi Bey'in kim olduğuna yönelik birçok iddia ortaya atılmıştı. Hatta 'Hamdi Bey diye biri yok, Acun kendi kendine konuşuyor' bile denilmişti. Programın gizemli ismi Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Öte yandan Hamdi Bey'in Acun Firarda programında da yer aldığı öğrenildi. Bakın yıllarca gizemini sürdüren Hamdi Bey kimmiş...

11.01.2022 21:01 - Son Güncelleme: 11.01.2022 21:03
Kimse daha önce görmemişti! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i sonunda ifşa oldu bakın kim çıktı! Meğer Acun Ilıcalı’nın yanında…

Var Mısın Yok Musun programı, hem konsepti hem konukları hem de yarışmacılarıyla yayınlandığı dönemde büyük ses getirdi.

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Kimse daha önce görmemişti! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i sonunda ifşa oldu bakın kim çıktı! Meğer Acun Ilıcalı’nın yanında…

DÜNYA STARLARI KATILDI!
Türkiye'ye ziyarete gelen Fifty Cent, Adriana Lima ve Christina Aguilera gibi dünyaca tanınan ünlüler yarışmaya konuk oldu.

Kimse daha önce görmemişti! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i sonunda ifşa oldu bakın kim çıktı! Meğer Acun Ilıcalı’nın yanında…

ŞÖHRETİN KAPILARINI ARALADI!
Birçok yarışmacının programdan sonra hayatı değişti. Şeyma Subaşı, Hakan Hatipoğlu, Merve Oflaz, Gizem Hatipoğlu, Nursel Ergin gibi isimler programla birlikte şöhretin kapılarını araladı ve televizyon dünyasında kendilerine yer buldu.

Kimse daha önce görmemişti! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i sonunda ifşa oldu bakın kim çıktı! Meğer Acun Ilıcalı’nın yanında…

Yayınlandığı döneme damga vuran programda; konukların, yarışmacıların ve Acun Ilıcalı'nın yanı sıra Hamdi Bey de dikkat çekti.

Kimse daha önce görmemişti! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i sonunda ifşa oldu bakın kim çıktı! Meğer Acun Ilıcalı’nın yanında…

Telefonla yarışmacılara teklif sunan ve yüzü hiç görülmeyen Hamdi Bey'in kim olduğu hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

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