Kimler Geldi Kimler Geçti’nin Beliz’i Zeynep Tuğçe Bayat karnı burnunda fotoğrafıyla duyurdu! Cansel Elçin baba oluyor...

Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Beliz karakterini canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat'tan müjdeli haber geldi. 2020 yılında meslektaşı Cansel Elçin ile evlenen oyuncu, sosyal medya hesabında yayınladığı karnı burnunda fotoğraflarla bebek beklediğini duyurdu. Bayat'ın paylaşımına Mine Tugay, Ebru Şahin, Burcu Özberk, Deniz Baysal gibi birçok ünlü isimden yorum geldi. İşte o paylaşım...
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Beliz karakterini canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında meslektaşı Cansel Elçin ile dünyaevine girdi.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten, güzel haber geldi. Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medya hesabında yaptıkları paylaşımlarla bebek beklediklerini duyurdu.
Cansel Elçin paylaşımına "Biz bir aileyiz" notunu eklerken Zeynep Tuğçe Bayat karnı burnunda pozlarını kalp emojisi ile yayınladı.