Kimin eli kimin cebinde! Sosyal medyayı karıştıran denklem! Eski sevgilisinin yeni sevgilisi ve kendi sevgilisi! Mert Yazıcıoğlu, Furkan Andıç,Dilan Çiçek Deniz...
Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu ayrılığı sonrası Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açmış, Saraçoğlu ise adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le dudak dudağa yakalanmıştı. Öte yandan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın iddiadan öteye gitmeyen aşkları sonunda belgelenmişti. Bu garip ekip öyle bir karede bir araya geldiki sosyal medya birbirine girdi. İşte detaylar...
14.07.2023 10:59 - Son Güncelleme: 14.07.2023 10:59
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi, Saraçoğlu'nun kalbini rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'e kaptırmasıyla bitmişti.
Öte yandan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın sadece iddia olarak kalan aşkları sonunda kanıtlanmıştı.