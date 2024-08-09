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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Sinem Kobal'ın babasına bakın...

Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan ve son olarak ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk babası İmirzalıoğlu, şimdi ise kayınpederiyle gündeme geldi. Kobal'ın babasının fotoğraflarını görenler, İmirzalıoğlu ve kayınpederi için "Öz babası olsa ancak böyle benzerdi" yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 16:23 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 16:29
Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Sinem Kobal’ın babasına bakın... 1

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Sinem Kobal’ın babasına bakın... 2

Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, son olarak kayınpederiyle gündeme geldi.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Sinem Kobal’ın babasına bakın... 3

Kobal'ın babası Mehmet Kobal'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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