Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Sinem Kobal'ın babasına bakın...

Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan ve son olarak ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk babası İmirzalıoğlu, şimdi ise kayınpederiyle gündeme geldi. Kobal'ın babasının fotoğraflarını görenler, İmirzalıoğlu ve kayınpederi için "Öz babası olsa ancak böyle benzerdi" yorumunda bulundu.