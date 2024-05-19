Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınpederine bakın! Sinem Kobal'ın babası eşi Kenan’ın kopyası çıktı!

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, son olarak kayınpederiyle gündeme geldi. Kobal'ın babası Mehmet Kobal'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gençlik haliyle damadı İmirzalıoğlu'na benzetilen Mehmet Kobal için "Bu nasıl benzerlik", "Öz babası olsa ancak böyle benzerdi" yorumları yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın babasının şaşkına çeviren o fotoğrafı...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kenan İmirzalıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
2016 yılında Sinem Kobal ile nikah masasına oturan İmirzalıoğlu'nun bu evlilikten Lalin ile Leyla adlarında iki kızı oldu.
Attığı her adımla dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu, son olarak kayınpederi ile olan benzerliğiyle gündeme geldi.