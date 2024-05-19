Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınpederine bakın! Sinem Kobal'ın babası eşi Kenan’ın kopyası çıktı!

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, son olarak kayınpederiyle gündeme geldi. Kobal'ın babası Mehmet Kobal'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gençlik haliyle damadı İmirzalıoğlu'na benzetilen Mehmet Kobal için "Bu nasıl benzerlik", "Öz babası olsa ancak böyle benzerdi" yorumları yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın babasının şaşkına çeviren o fotoğrafı...