Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu bakın kaş yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Sinem Kobal’ın biricik eşi...

Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile dünyaevine girdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan ikilinin bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki kızı oldu. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren İmirzalıoğlu, bu kez yaşıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar, "Göründüğü gibi değilmiş", "Daha genç duruyor" yorumlarında bulundu.
1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve birinci olan Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuk kariyerinde birçok başarılı yapımda yer aldı.
Deli Yürek, Ezel, Karadayı, Acı Hayat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu, son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla izleyici karşısına çıktı.
Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında ise meslektaşı Sinem Kobal ile evlendi.