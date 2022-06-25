Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli! Sinem Kobal’ın eşi memleketiyle şaşırttı! Gerçeği duyan inanamadı
1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilen ve yarışmayı birinci olarak bitiren Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek adlı dizide canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle yıldızı parladı. Ezel, Kabadayı, Osmanlı Yandım Ali gibi yapımlarda rol alan İmirzalıoğlu, başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten iki evladı oldu. Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren İmirzalıoğlu, ATV'nin sevilen programın Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanması üzerine gündeme geldi. Hayatı merak edilip araştırılan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Oyuncunun sevenleri, İmirzalıoğlu'nun memleketini duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Kenan İmirzalıoğlu aslen nereliymiş...
25.06.2022 00:22 - Son Güncelleme: 25.06.2022 00:27
KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?
Kenan İmirzalıoğlu, 1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçildi ve yarışmada birinci oldu.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten iki evladı oldu.