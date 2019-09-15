Kim Milyoner Olmak İster'in yeni ismi Kenan İmirzalıoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Meğer...
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda Murat Yıldırım yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlarda olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıldırım, oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyerek görevini bıraktığını açıklamıştı. İddiaya göre Kim Milyoner Olmak İster'den Kenan İmirzalıoğlu'na aylık 250 bin TL teklif gitti. Bölüm başı 250 bin TL teklif edilen İmirzalıoğlu'nun projeye sıcak baktığı öne sürüldü. Bu bilginin kulislerde dolaşmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı mercek altına alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketini öğrenenler çok şaşırdı. Yakışıklılığıyla Türkiye'nin beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu nereli? İşte herkesi şaşırtan o bilgi...
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu rüzgarı. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Murat Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda oyunculuğa devam etmek istediği için görevinden ayrıldığını belirtmişti. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusunun kim olacağı ise merak konusu olmuştu.
Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu'na teklif götürüldüğü iddia edildi. Aylık 250 bin TL teklif edilen İmirzalıoğlu'nun projeye sıcak baktığı iddia edildi. Kenan İmirzalıoğlu hayranları, başarılı oyuncunun duruşu ve ses tonuyla Kim Milyoner Olmak İster'e yakışacağı yönünde yorumlarda bulunuyor. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu'nun nereli olduğu merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri...