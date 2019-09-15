Kim Milyoner Olmak İster'in yeni ismi Kenan İmirzalıoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Meğer...

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda Murat Yıldırım yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlarda olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıldırım, oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyerek görevini bıraktığını açıklamıştı. İddiaya göre Kim Milyoner Olmak İster'den Kenan İmirzalıoğlu'na aylık 250 bin TL teklif gitti. Bölüm başı 250 bin TL teklif edilen İmirzalıoğlu'nun projeye sıcak baktığı öne sürüldü. Bu bilginin kulislerde dolaşmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı mercek altına alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketini öğrenenler çok şaşırdı. Yakışıklılığıyla Türkiye'nin beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu nereli? İşte herkesi şaşırtan o bilgi...

15.09.2019 12:19 - Son Güncelleme: 15.09.2019 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





