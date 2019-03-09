Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketi sandığınızdan başka!

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı suncusu Murat Yıldırım, örnek kişiliği ile de Instagram üzerinden takip ediliyor. Eşi Imane Elbani ile mutlu bir evliliğe adımını atan Murat Yılıdırım'ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Bu zamana kadar herkes Adanalı sanıyordu ama gerçek aslında bambaşka. İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere ünlülerin çok merak edilen memleketleri.