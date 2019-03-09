Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketi sandığınızdan başka!
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla, geniş bir kitlenin sevdiği isimlerden biri oldu Murat Yıldırım. 39 yaşındaki ünlü oyuncu gerek karakteri gerek Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 2016 yılından eşi Imane Elbani ile hayatını birleştiren Murat Yıldırım'ın nereli olduğunu biliyor musunuz peki? Pek çok kişi onu Adanalı sanarken bakın Murat Yıldırım nereli çıktı.
09.03.2019 19:37
- Son Güncelleme: 09.03.2019 19:40
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı suncusu Murat Yıldırım, örnek kişiliği ile de Instagram üzerinden takip ediliyor. Eşi Imane Elbani ile mutlu bir evliliğe adımını atan Murat Yılıdırım'ın nereli olduğunu biliyor musunuz? Bu zamana kadar herkes Adanalı sanıyordu ama gerçek aslında bambaşka. İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere ünlülerin çok merak edilen memleketleri.
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