Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım hakkında ilk kez duyacağınız gerçek

Milyonlarca izleyiciyi her yeni bölümüyle ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, 1 Nisan Pazartesi akşamı özel bölümüyle izleyici karşısında. Yarışmada sorulan her soruyla çok konuşulan ve araştırılan Kim Milyoner Olmak İster, programın başarılı sunucusu Murat Yıldırım ile de sık sık gündeme geliyor. Oyunculuğunun yanı sıra sunuculuğuyla da büyük beğeni toplayan Murat Yıldırım, özel hayatıyla da hayranları tarafından çok konuşuluyor. Son olarak memleketi ile gündeme gelen Murat Yıldırım, birçok hayranının sandığının aksine memleketi ile de şaşırtıyor. İşte başta Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım olmak üzere ünlülerin memleketleri...

01.04.2019 21:49 - Son Güncelleme: 01.04.2019 21:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





