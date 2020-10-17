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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sinem Kobal'la bebek bekleyen Kenan...

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Şimdilerde eşi Sinem Kobal'la ilk bebeklerinin heyecanını yaşayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Henüz minik bir çocukken çekilmiş bu fotoğraflar bir anda yayıldı. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

17.10.2020 17:20 - Son Güncelleme: 17.10.2020 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





