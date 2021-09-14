Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı Sinem Kobal’ın biricik aşkı meğer...
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı! Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı Sinem Kobal ile 2016'da nikah masasına oturan ve geçen yıl Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Kenan İmirzalıoğlu nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İmirzalıoğlu'nun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi...
14.09.2021 20:58
- Son Güncelleme: 14.09.2021 20:58
Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Meslektaşı Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Kenan İmirzalıoğlu nereli?" sorusunun yanıtını arattı.
İmirzalıoğlu'nun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...