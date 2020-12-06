Haberler Galeri Magazin Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisiyle ikiz gibi! Adeta hık demiş burnundan düşmüş...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisiyle ikiz gibi! Adeta hık demiş burnundan düşmüş...

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Eşi Sinem Kobal ile bebekleri Lalin'i geçtiğimiz ekim ayında kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu'nun, abisi Derviş ile olan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nu yan yana görenler hangisi Kenan ayırt edemedi. İki kardeşin benzerliği, "hık demiş burnundan düşmüş..." dedirtti. İşte başta Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

06.12.2020 10:57 - Son Güncelleme: 06.12.2020 11:05
Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisiyle ikiz gibi! Adeta hık demiş burnundan düşmüş...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisiyle ikiz gibi! İkiliyi görenler, "Adeta hık demiş burnundan düşmüş..." yorumunda bulunuyor. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun gözlerden uzak yaşayan kardeşleri başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisiyle ikiz gibi! Adeta hık demiş burnundan düşmüş...

ENGİN AKYÜREK VE KARDEŞİ EREN AKYÜREK

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisiyle ikiz gibi! Adeta hık demiş burnundan düşmüş...
Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisiyle ikiz gibi! Adeta hık demiş burnundan düşmüş...
Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisiyle ikiz gibi! Adeta hık demiş burnundan düşmüş...
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