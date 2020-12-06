Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisiyle ikiz gibi! Adeta hık demiş burnundan düşmüş...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisiyle ikiz gibi! İkiliyi görenler, "Adeta hık demiş burnundan düşmüş..." yorumunda bulunuyor. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun gözlerden uzak yaşayan kardeşleri başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...