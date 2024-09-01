Kim Milyoner Olmak İster'de saç baş yoldurtan anlar! Yarışmacı var olmayan dağı seçince herkes şaşkına döndü

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, Sakarya Üniversitesi Basın ve Medya bölümü mezunu Sümeyye Aslan geceye damga vurdu. Karşısına çıkan hemen hemen her soruyu şans eseri doğru cevaplayan yarışmacı coğrafya sorusunda gümledi. Yarışmacı var olmayan dağı seçince, izleyenler adeta şaşkına döndü. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...