Kim Milyoner Olmak İster'de Orhan Pamuk ve Aziz Sancar sorusu! Hangi üniversiteden mezun oldular? İşte cevabı...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Orhan Pamuk ve Aziz Sancar hangi üniversiteden mezun olmuştur?"sorusunun cevabı merak uyandırdı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı bakın ne çıktı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
31.10.2022 01:15 - Son Güncelleme: 31.10.2022 01:37
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Orhan Pamuk ve Aziz Sancar hangi üniversiteden mezun olmuştur?"sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı.
İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...