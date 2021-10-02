Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen soru! Silahlı soygun suçundan aranan adam sorusu herkesi şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine doruktaydı. Atv ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır?" sorusunun cevabı herkesi çok şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de gecenin soruları ve cevapları...
02.10.2021 01:00
- Son Güncelleme: 02.10.2021 01:01