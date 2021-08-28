Kim Milyoner Olmak İster’de Mercan’ın hikayesi duygusal anlar yaşattı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Mercan, şu ifadeleri kullandı: "Bizim oralardaki kızlar, erkenden geçim derdine düşüyor. Ben yarışmaya katılarak onlara umut ışığı olmak istedim. Çünkü bu yarışmaya katılmak benim hayatımda bir mucize.