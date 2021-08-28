Kim Milyoner Olmak İster’de Mercan’ın hikayesi duygusal anlar yaşattı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı
Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği, atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e 21 yaşındaki yarışmacı Mercan Sönmez'in hikayesi damga vurdu. Yarışmaya Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden katılan Mercan, ailesinin çiftçilikle uğraştığını vurgulayarak hem çalıştığını hem de okuduğunu belirtti. Yarışmaya katılma amacını da açıklayan Mercan, geçim derdine düşen ve erken yaşta çalışmak zorunda kalan genç kızlara umut ışığı olmak istediğini dile getirdi. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mercan'ın anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere tüm stüdyoyu duygulandırdı. İşte Mercan'ın yarışmaya katılma hikayesi...
28.08.2021 22:46
- Son Güncelleme: 28.08.2021 22:50
Atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner İster'in 28 Ağustos Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümüne 21 yaşındaki Mercan Sönmez damga vurdu.
Yarışmaya Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden katılan Mercan, yarışmaya katılma nedenini açıklayarak Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere tüm stüdyoyu duygulandırdı.
Hem okuyan hem de çalışan ve ailesine destek olan Mercan, yarışmaya kabul edildiği için Kenan İmirzalıoğlu ve Milyoner ekibine teşekkür etti.