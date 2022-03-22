Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu: Asla unutturmamamız lazım
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili sorulan bir soru damgasını vurdu. Doğan Zorlu isimli yarışmacı jokerlerini kullanmasına rağmen doğru cevabı veremedi. Kenan İmirzalıoğlu ise soru karşısında duygulanarak "Eğer ki o Çanakkale Zaferi'ni kazanan kahramanlarımız olmasaydı ne o köprüyü yapabilirdik ne de bu stüdyoda yarışmayı sunabilirdik" dedi.
22.03.2022 01:35 - Son Güncelleme: 22.03.2022 01:42
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu hafta yeni bölümüyle ve yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı.
'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.
Yarışmaya katılan Doğan Zorlu isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergileyerek altıncı soruya kadar ulaştı.
Şıklarda ise, A- 'Japonya'da Akaşi Kaikyo Köprüsü', B- 'Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü', C- Çin'deki Yangtze Nehri
Köprüsü' ve D- ABD'deki Golden Gate Köprüsü' yer aldı.